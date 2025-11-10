Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2025 | 31º
X
Policiales

Terrible choque en Av. Belgrano: varios heridos tras un violento impacto entre dos autos y una moto

El siniestro ocurrió minutos después de las 13.30 cerca del arco de ingreso a la ciudad. Por la violencia, los vehículos terminaron sobre la vereda.

Hoy 15:05

Un fuerte choque entre dos autos y una motocicleta se registró este lunes alrededor de las 13.30 sobre avenida Belgrano, a la altura del arco de ingreso a la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cuando los vehículos circulaban de sur a norte, por causas que se investigan, "se tocaron" y, por el impacto, los autos terminaron subiéndose a la vereda.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas, siendo el conductor del rodado menor que se llevó la peor parte. Todos fueron asistidos por personal del Sease 107, que los trasladó al hospital Regional.

Efectivos de la Comisaria Séptima y personal de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y determinar las causas del hecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Se me fue la mano”: la frase del principal acusado que marca la investigación por la muerte de Emilse Barrera en Frías
  2. 2. "Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez
  3. 3. Messi visitó el Camp Nou por primera vez tras su despedida y le hizo un inesperado guiño al Barcelona
  4. 4. Reapareció Alberto Fernández y apuntó contra los medios por el “maltrato” a su figura
  5. 5. Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde trabajará con su cronograma fumigaciones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT