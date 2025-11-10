Emiliano Buendía, convocado de último momento en la Selección Argentina

El delantero de 28 años, que atraviesa un gran momento en Aston Villa y viene de marcar un golazo, fue citado por Lionel Scaloni ante la baja de Julián Álvarez.

Hoy 15:01

La Selección Argentina atraviesa una semana intensa de preparación para el amistoso del próximo viernes ante Angola, que se disputará desde las 13.00 (hora argentina) en la ciudad de Luanda. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni recibió una mala noticia: tres futbolistas quedaron desafectados de la convocatoria.

Los jugadores Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, todos del Atlético de Madrid, fueron marginados del plantel debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país africano. Ante esta situación, el cuerpo técnico actuó con rapidez y convocó al mediapunta Emiliano Buendía, del Aston Villa, quien atraviesa un excelente momento en la Premier League.

“#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda”, comunicó la cuenta oficial del seleccionado nacional. El futbolista marplatense, de 28 años, llega con ritmo y confianza: viene de anotar un golazo de tiro libre ante el Bournemouth y acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos en la temporada.

Buendía ya cuenta con un antecedente en la Albiceleste, cuando disputó diez minutos en la victoria 1-0 frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas en febrero de 2022. Posteriormente, una grave lesión ligamentaria lo mantuvo alejado de las canchas, aunque regresó al banco de suplentes en el amistoso ante Chile en junio de este año.

Más bajas y algunas buenas noticias

Las ausencias de Álvarez, Molina y Simeone se suman a la de Enzo Fernández, quien fue descartado el fin de semana debido a un edema óseo en su rodilla derecha. El mediocampista del Chelsea continuará su recuperación bajo supervisión médica y no viajará a África.

De todos modos, Scaloni también recibió señales alentadoras: el defensor Kevin Mac Allister fue citado y podría tener su debut con la Selección Mayor, mientras que Lisandro Martínez vuelve a integrarse al grupo tras ocho meses de inactividad por una lesión ligamentaria. El zaguero del Manchester United participará únicamente de los entrenamientos, en su proceso de reintegración progresiva.

Con estos movimientos, Argentina ajusta detalles para su compromiso frente a Angola, el último antes de cerrar el año, en una gira que servirá para observar nuevos nombres y continuar la preparación rumbo al 2026.