Maxi Salas le pegó una piña a un joven que grababa la salida de River del campo de La Bombonera

El atacante millonario integraba el grupo que se iba derrotado del Superclásico con Boca y, al divisar a un hombre filmándolos, corrió para pegarle.

Hoy 07:07

La derrota ante Boca dejó una profunda herida en el plantel de River Plate, que sufrió una dura caída en La Bombonera y terminó siendo testigo del gran festejo del rival. Mientras los jugadores xeneizes celebraban el triunfo junto a su gente, los futbolistas del Millonario abandonaron el campo con bronca y frustración, en medio de una escena cargada de tensión.

Fue en ese contexto cuando se produjo un episodio lamentable. Un joven, aparentemente sin relación con ninguna entidad oficial, se filmaba con su celular en modo selfie, gesticulando y mostrando una actitud provocadora mientras los jugadores de River cruzaban el campo rumbo a los vestuarios. Al notar la burla, Maximiliano Salas perdió la calma, corrió hacia el hombre y le lanzó un golpe a la cabeza, una especie de piña voladora que impactó de lleno. El agredido huyó del lugar sin responder ni enfrentarlo.

Minutos después, se conoció que la persona no formaba parte de la organización del evento ni tenía vínculo con los clubes, pero la acción del delantero fue igualmente repudiada por lo desmedida y por el mensaje negativo que transmite.