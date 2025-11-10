Julián Álvarez, Molina y Simeone fueron desafectados de la Selección Argentina

Los jugadores de Atlético de Madrid se suman a las ausencias porque no llegaron con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que debían tener para ingresar a Angola.

Hoy 15:37

A pocos días del amistoso ante Angola, la Selección Argentina sufrió un golpe inesperado. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores del Atlético de Madrid citados por Lionel Scaloni, fueron desafectados este lunes debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a territorio africano.

A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que los futbolistas no cumplieron “en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna”, motivo por el cual quedaron fuera de la convocatoria para el compromiso internacional que se disputará este viernes a las 13.00 (hora argentina) en Luanda, la capital angoleña.

Estas bajas se suman a la ya confirmada de Enzo Fernández, quien quedó al margen por un edema óseo en la rodilla derecha que lo obliga a continuar con su recuperación en el Chelsea. De esta forma, Scaloni afrontará el amistoso con varias ausencias importantes, a las que se suman también los jugadores del fútbol argentino —Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses—, liberados para disputar la última fecha del Torneo Clausura.

Sin embargo, no todas son malas noticias para el técnico campeón del mundo. En las últimas horas, se confirmó el llamado de Kevin Mac Allister, quien podría tener su debut con la Selección Mayor, y el regreso de Lisandro Martínez, que vuelve tras su lesión ligamentaria, aunque solo participará de los entrenamientos. Además, Emiliano Buendía, de gran presente en el Aston Villa, fue convocado de urgencia y se sumará a la delegación.

El amistoso ante Angola será el último partido del año para la Albiceleste, que volverá a competir en marzo de 2026, cuando dispute la Finalissima ante España, como antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Como en esta fecha FIFA Argentina solo jugará un encuentro —ya que no se logró acordar un segundo amistoso—, Scaloni aprovechará los entrenamientos en Alicante, España, hasta el jueves, para observar a los convocados y cerrar el año con una nueva prueba de cara al gran objetivo del 2026.