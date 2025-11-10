Gimnasia venció a Vélez y se ilusiona con jugar los playoffs del Clausura

El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.

Hoy 19:26

Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso por 2-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y se ilusiona con la clasificación a los octavos de final. Con goles de Marcelo Torres, a los 34 minutos, y Jeremías Merlo, a los 68, el Lobo logró una victoria clave en su lucha por avanzar de ronda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo platense mostró solidez y eficacia ante un Fortín que llegaba en buen momento, ubicado en el cuarto puesto del Grupo B con 25 unidades. Con este triunfo, Gimnasia escaló al décimo lugar y aún conserva chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores, dependiendo de otros resultados en la última jornada.

El conjunto platense se hizo fuerte en casa, aprovechó sus oportunidades y volvió a sumar de a tres luego de dos fechas. Por su parte, Vélez no pudo sostener el ritmo de su buen presente y dejó escapar una ocasión importante para afianzarse en zona de clasificación.

Con este resultado, el Lobo mantiene viva su esperanza de seguir en carrera en el Clausura, mientras que el Fortín deberá reaccionar rápidamente para no complicar su pase a los playoffs.