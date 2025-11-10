Ingresar
En vivo: Gimnasia quiere sellar su permanencia en Primera recibiendo a Vélez

El Globo va por la salvación ante el Fortín en la jornada de cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Hoy 16:45

Este lunes desde las 17:00, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en un partido decisivo por la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El Lobo necesita un triunfo para asegurarse la permanencia en Primera División sin depender de otros resultados, mientras que el Fortín buscará los tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares de la Zona B y fortalecer su camino hacia los playoffs.

