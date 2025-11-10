“Muy golpeado”: Jorge Rial renunció en vivo a Argenzuela y explicó los motivos

El periodista comunicó este lunes su decisión de dejar la conducción del ciclo radial Argenzuela y contó las razones de la decisión.

Hoy 15:45

Jorge Rial sorprendió a todos sus oyentes este lunes al comunicar su decisión de dejar la conducción de Argenzuela por Radio 10 y explicó los motivos de su decisión.

El periodista explicó que fue una decisión absolutamente personal y que tiene que ver con parar un poco el ritmo laboral y dedicarle más tiempo al cuidado de su salud y su famila.

“Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera", precisó el conductor.

“Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto”, remarcó Jorge Rial sobre el episodio que vivió en Bogotá, Colombia, cuando en 2023 fue internado de urgencia en terapia intensiva.

Y continuó sobre su decisión de dejar el ciclo radial: “En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”.

Rial explicó que desde la emisora entendieron su postura e hicieron todo lo posible para que siga pero que él sino está cien por ciento enfocado en el trabajo prefiere no seguir.

"Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho. Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", concluyó.