Independiente sueña con el milagro y afronta una visita de riesgo ante Deportivo Riestra

El Rojo quiere llegar a la última fecha con chances de clasificación y el Malevo busca sumar con la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores.

Hoy 11:47

Este lunes desde las 19:00, Deportivo Riestra se enfrentará a Independiente en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Malevo, ya clasificado a los playoffs, buscará seguir sumando para mantener vivo el sueño histórico de ingresar a la Copa Libertadores, mientras que el Rojo llega con pocas chances y depende de una combinación de resultados para avanzar.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez atraviesa un presente inmejorable en casa. Aunque en la última fecha cayó ante San Lorenzo, cortando una racha de nueve partidos sin perder, Riestra mantiene un invicto de 27 encuentros como local —con 15 triunfos y 12 empates— que se sostiene desde mayo de 2024. Con esa fortaleza como bandera, el Malevo intentará volver al triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla anual y soñar con su primera participación internacional.

En la vereda opuesta, Independiente llega algo más entonado tras una racha de dos victorias consecutivas que lo devolvió al gol y a la ilusión. El conjunto de Gustavo Quinteros goleó 3-0 a Platense y 3-0 a Atlético Tucumán, sumando en esos dos compromisos la misma cantidad de goles que en las doce fechas anteriores. Sin embargo, el repunte parece haber llegado tarde: el Rojo está al borde de la eliminación y depende de varios resultados ajenos para mantener una mínima esperanza de avanzar a los mano a mano del Clausura.

Probable formación de Deportivo Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

DT: Gustavo Benítez.

Posible once de Independiente:

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

DT: Gustavo Quinteros.

Ficha del partido: