En vivo: Independiente sueña con el milagro y afronta una visita de riesgo ante Deportivo Riestra

El Rojo quiere llegar a la última fecha con chances de clasificación y el Malevo busca sumar con la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores.

Hoy 18:10

Este lunes desde las 19:00, Deportivo Riestra se enfrentará a Independiente en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Malevo, ya clasificado a los playoffs, buscará seguir sumando para mantener vivo el sueño histórico de ingresar a la Copa Libertadores, mientras que el Rojo llega con pocas chances y depende de una combinación de resultados para avanzar.

