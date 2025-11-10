Argentinos Juniors y Belgrano se ven las caras en La Paternal con algo más que tres puntos en juego

El Bicho recibe al Pirata en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 11:47

En un partido determinante por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura, Argentinos Juniors recibirá este lunes desde las 21.15 a Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona. El Bicho intentará reponerse del duro golpe sufrido en la final de la Copa Argentina, mientras que el Pirata buscará un triunfo vital para mantenerse en zona de playoffs.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez todavía no logra asimilar la caída por penales ante Independiente Rivadavia en la definición de la Copa Argentina, un título que le hubiera significado el regreso a la Copa Libertadores 2026 después de 15 años sin títulos. En el Clausura, Argentinos viene de perder 2-0 ante Barracas Central y apenas suma una victoria en los últimos cuatro encuentros, aunque continúa en zona de Copa Sudamericana y con chances de pelear por un lugar en la máxima competencia continental.

Por su parte, Belgrano llega con la obligación de ganar para no salir del top 8, cuando solo resta una fecha para el cierre de la fase regular. Los cordobeses atraviesan un momento irregular, con una victoria en los últimos seis partidos, y vienen de empatar sin goles ante Tigre en Victoria. El equipo de Ricardo Zielinski no podrá contar con Lucas Passerini, expulsado en la última jornada, pero recupera a Lucas Zelarayán, quien no fue convocado por la Selección de Armenia para la fecha FIFA y estará disponible para los dos partidos finales.

Probable formación de Argentinos Juniors:

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Posible once de Belgrano:

Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido: