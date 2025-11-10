En vivo: Argentinos Juniors y Belgrano se ven las caras en La Paternal con algo más que tres puntos en juego

El Bicho recibe al Pirata en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 21:09

En un partido determinante por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura, Argentinos Juniors recibirá este lunes desde las 21.15 a Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona. El Bicho intentará reponerse del duro golpe sufrido en la final de la Copa Argentina, mientras que el Pirata buscará un triunfo vital para mantenerse en zona de playoffs.

