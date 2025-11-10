Un auto explotó en una zona turística de Nueva Delhi y provoco la muerte de varias personas

La explosión, cerca del histórico Palacio Imperial Fuerte Rojo, provocó el incendio de varios coches en el lugar. Las autoridades declararon el estado de alerta máxima tanto en la capital como en Mumbai.

Hoy 16:10

Un coche explotó el lunes cerca del histórico y turístico Fuerte Rojo, en una zona densamente poblada de la capital de la India, causando la muerte de al menos ocho personas y provocando un incendio que dañó varios vehículos estacionados en las inmediaciones, en medio del pánico, según informó la policía de Nueva Delhi.

El comisionado de la policía de Delhi, Satish Golcha, informó a la prensa que el incidente ocurrió alrededor de las 18:52 hora local (10:52 en Argentina), cuando un vehículo que circulaba a baja velocidad se detuvo ante un semáforo en rojo y explotó, dañando vehículos cercanos.

"Hay personas fallecidas y otras heridas", declaró, sin confirmar cifras.

Añadió que se está monitoreando la situación y que los servicios de emergencia están en contacto con el gobierno.

Según los canales de televisión indios, se declaró el estado de alerta máxima tanto en la capital como en Mumbai.

Varias unidades de bomberos acudieron al lugar tras reportarse la explosión cerca de una de las puertas de la estación de metro del Fuerte Rojo, indicaron los bomberos de la ciudad. Aún se desconocen las causas de la explosión.

Sanjay Tyagi, portavoz de la policía de Delhi, declaró a The Associated Press que al menos ocho personas fallecieron y varias resultaron heridas. "Estamos investigando las causas de la explosión", afirmó. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Al menos seis vehículos y tres mototaxis resultaron afectados por el incendio, según declaró el subdirector de bomberos de Delhi.

Los canales de televisión informan que al menos 11 personas resultaron heridas.