Policiales

Fuerte choque en Av. Rivadavia y Belgrano terminó con graves daños materiales

Un Peugeot 208 y un Renault Clio colisionaron este lunes a la siesta en la intersección de Rivadavia y Belgrano. Según uno de los conductores, el impacto se produjo cuando el otro vehículo habría cruzado con el semáforo en rojo.

Hoy 16:49
accidente Belgrano y Rivadavia

Un fuerte choque entre dos vehículos se registró este lunes a la siesta en la intersección de avenidas Rivadavia y Belgrano.

En el lugar estuvieron involucrados un Peugeot 208 conducido por Gianfranco Faravelli, de 49 años, y un Renault Clio guiado por Juan Pablo Collado de 51

Según informaron testigos y fuentes policiales, este último circulaba por Rivadavia en sentido este a oeste, fue entonces cuando el otro vehículo habría cruzado el semáforo en rojo, momento en el que se produjo la colisión, impactando en el costado lateral del Renault Clio. 

Afortunadamente, no se registraron heridos y ambos conductores permanecieron en buen estado.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera, que realizó las actuaciones de rigor y trabajará con las autoridades judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

