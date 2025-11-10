Emilse Barrera murió por asfixia manual y fractura de cuello: el crimen habría ocurrido el sábado a la noche

El informe forense determinó que la adolescente llevaba cerca de 12 horas fallecida al momento del hallazgo y presentaba un fuerte golpe en la nariz. Los restos fueron entregados a la familia y el velorio inicia a las 18 en la casa de su abuela.

Hoy 17:15

La investigación por el asesinato de Emilse Camila Barrera, la joven de 17 años encontrada sin vida en una zona montuosa cercana a ruta 157 y Catamarca, sumó avances determinantes este lunes tras la entrega del informe de la junta médica, concluido hace apenas una hora y media.

Según confirmaron voceros del caso, el cuerpo de Emilse presentaba asfixia mecánica, lo que provocó graves lesiones en el cuello, junto a un fuerte golpe en la nariz, compatibles con un ataque directo. Los especialistas también establecieron que la joven llevaba alrededor de 12 horas muerta al momento de ser hallada por un vecino el domingo por la mañana. Esto indica que el crimen se habría cometido durante la noche del sábado.

Los restos de la adolescente ya fueron entregados a su familia y el velorio comenzará a las 18, en la casa de su abuela, donde la comunidad de Frías se prepara para acompañar a los seres queridos de la víctima en medio de una profunda consternación.

En paralelo, la fiscal Natalia Simoes recibió el informe de la junta médica y se encontraría en condiciones de solicitar nuevas medidas judiciales, previa notificación al juez Guillermo Paradelo, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción plena del caso.

El principal acusado continúa siendo Raúl Pallares, detenido desde el domingo y señalado como la última persona que habría estado con Emilse. Con antecedentes por violencia de género y abuso sexual, habría admitido en el momento de su aprehensión que “se me fue la mano”, frase que deberá ratificar ante la fiscal y su defensa mientras la causa sigue sumando pruebas clave.