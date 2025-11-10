Aldosivi, San Martín de Juan y Godoy Cruz definirán los dos descensos de la Liga Profesional 2025

Con la derrota del Tomba ante Atlético Tucumán, el fin de semana próximo habrá tres candidatos peleando por la permanencia en la élite del fútbol argentino.

Hoy 17:37

Godoy Cruz de Mendoza perdió 2-1 ante Atlético Tucumán este domingo en el estadio Monumental José Fierro, por la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, y quedó comprometido en la pelea por la permanencia en la Liga Profesional. El equipo dirigido por Omar Asad cerró una jornada negativa, ya que el triunfo de Aldosivi ante Banfield lo dejó último en la tabla anual, por lo que se jugará la categoría el próximo fin de semana junto al “Tiburón” y San Martín de San Juan.

El “Tomba” buscará un milagro para evitar el descenso cuando reciba a Deportivo Riestra en el estadio José Gambarte, en día y horario a confirmar. Con solo un resultado posible que lo mantenga con vida, necesita ganar y esperar una combinación favorable en Mar del Plata.

¿Qué necesita Godoy Cruz para llegar a un desempate?

El conjunto mendocino solo tiene dos opciones para no descender directamente:

Ganar ante Deportivo Riestra y que Aldosivi empate con San Martín de San Juan.

ante Deportivo Riestra y que con San Martín de San Juan. Ganar y que San Martín derrote a Aldosivi.

En el primer caso, habría un desempate entre Godoy Cruz y Aldosivi. En el segundo, se produciría un clásico cuyano decisivo entre Godoy Cruz y San Martín para definir el segundo descenso.

Cualquier otro resultado sellará la caída del “Tomba” a la Primera Nacional, tras 16 años consecutivos en la élite del fútbol argentino.

¿Qué tiene que pasar para que Aldosivi mantenga la categoría?

El “Tiburón” es el que mejor llega a esta última fecha, ya que depende de sí mismo cuando reciba a San Martín en el José María Minella.

Podrá mantener la categoría en los siguientes escenarios:

Si gana , sin importar otros resultados.

, sin importar otros resultados. Si empata y Godoy Cruz no gana (ya sea empate o derrota).

y Godoy Cruz no gana (ya sea empate o derrota). Si Deportivo Riestra vence a Godoy Cruz.

En cambio, si empata y el “Tomba” gana, ambos jugarán un desempate para definir el segundo descenso.

¿Y qué necesita San Martín de San Juan para salvarse?

El “Santo” sanjuanino solo tiene dos alternativas posibles:

Ganar en Mar del Plata y que Godoy Cruz pierda o empate .

en Mar del Plata y que . Si gana y el “Tomba” también triunfa, ambos deberán jugar un desempate.

Cualquier otro escenario lo enviará nuevamente a la Primera Nacional, al igual que a Aldosivi o Godoy Cruz, dependiendo de los resultados.

Con tres equipos separados por apenas unos puntos, la última fecha del campeonato promete ser de máxima tensión en la lucha por la permanencia.

En Mendoza y Mar del Plata, el destino de Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan quedará sellado, definiendo quiénes seguirán en Primera y quiénes perderán su lugar en la temporada 2026.