Dua Lipa vibró con el superclásico en la Bombonera y sorprendió con su fanatismo argentino

La artista británica, que viene de brindar dos shows en el Monumental, disfrutó el Boca–River desde un palco con camiseta de la Selección y hasta posó con Juan Román Riquelme tras la victoria del Xeneize.

Hoy 18:35

Dua Lipa tuvo una tarde futbolera. Después de dos shows memorables en el Monumental, este domingo se dio el lujo de disfrutar el superclásico argentino desde la Bombonera. Y, sin dudas, quedó fascinada.

Tal como mostraron las cámaras de la transmisión del encuentro entre Boca y River, la artista vio el partido desde un palco y eligió un outfit ideal para la ocasión: una camiseta de la Selección argentina.

Ya consumada la victoria de los locales, como se puede ver en las redes oficiales del club, la intérprete de “Levitating” se sacó una foto con Juan Román Riquelme, ídolo Xeneize y actual presidente de la institución, con quien además se fundió en un abrazo.

Además, no tardó en viralizarse el video donde un hincha se cruza a Dua Lipa y ella le cuenta cómo vivió la victoria de los dirigidos por Claudio Úbeda. “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, dijo con una sonrisa y muy entusiasmada.