Dennis McKinney refuerza el perímetro de Olímpico para la Liga Nacional 2025/26

El club bandeño anunció la llegada del alero de norteamericano de 27 años.

Hoy 19:35

El Club Ciclista Olímpico La Banda confirmó la incorporación del alero estadounidense Dennis McKinney, quien ocupará la última ficha mayor del plantel que disputa la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. Con su llegada, el equipo santiagueño suma jerarquía y potencia ofensiva para encarar la segunda mitad del campeonato.

McKinney, nacido el 17 de febrero de 1998, mide 1,94 metros y tiene 27 años. Arriba a La Banda tras su paso por el CD Jorge Guzmán de Ecuador, donde fue una de las figuras de la reciente Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA 2025, con promedios de 18,7 puntos, 5,7 rebotes y 2 asistencias por partido en la fase de grupos.

Formado en Mount Mercy University (Iowa, EE. UU.), el nuevo refuerzo de Olímpico posee una amplia experiencia internacional. Jugó en Colo Colo y Ancud de Chile, Olimpia y Cordón de Uruguay, además de un destacado paso por el básquet finlandés, donde registró medias superiores a los 26 puntos por encuentro.

Con su llegada, el elenco dirigido por Martín Villagrán refuerza el perímetro ofensivo y amplía las variantes en ataque de cara al tramo más exigente del calendario, consolidando su aspiración de ser protagonista en la Liga Nacional.