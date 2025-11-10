Alumnos de la Escuela Rural N° 53 realizaron su primer marcha aeróbica para fomentar hábitos saludables

La iniciativa, bajo el lema “Incorporación de hábitos saludables a temprana edad”, buscó fomentar la actividad física y la alimentación equilibrada entre los niños.

La Escuela N° 53 “Pedro Bravo de Ruedas” de la localidad de Vizcacheral, departamento Guasayán, llevó a cabo la 1ª Marcha Aeróbica Escolar, una actividad que reunió a alumnos, docentes y familias en una caminata de cuatro kilómetros de recorrido y aprendizaje sobre los beneficios de una vida saludable.

Bajo el lema “Incorporación de hábitos saludables a temprana edad”, la propuesta fue organizada por la directora Andrea Concha, las docentes Leonela Carrizo y Rocío Cisterna —esta última a cargo del nivel inicial—, y contó con la coordinación del profesor de Educación Física Marcelo Galván.

El evento tuvo como objetivo promover la importancia del ejercicio físico y la alimentación balanceada desde la infancia, pilares fundamentales para el desarrollo integral de los niños. “La escuela es un contexto ideal para fomentar el movimiento, el juego activo y el consumo de frutas, contribuyendo así a la prevención de enfermedades como el sobrepeso y la diabetes”, destacaron los organizadores.

Con esta primera experiencia, la institución rural busca consolidar un espacio anual dedicado a la educación en salud y bienestar, reforzando el compromiso de toda la comunidad educativa con la formación de hábitos que acompañen a los estudiantes durante toda su vida.