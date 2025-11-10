Cinco años de prisión para una mujer condenada por narcomenudeo en Las Termas de Río Hondo

La investigación se inició en agosto de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida en la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

La investigación se inició en agosto de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida en la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, que advertía sobre actividades de venta de sustancias prohibidas en la zona céntrica de la ciudad, donde la acusada ejercía la prostitución.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Emanuel Sabater, asistido por el instructor Dr. Antonio Aragón, ordenó diversas tareas investigativas que incluyeron vigilancias discretas e intervenciones telefónicas, las cuales permitieron establecer maniobras de comercialización bajo la modalidad conocida como “pasamanos” y el contacto habitual de la investigada con distintos compradores.

El 7 de noviembre de 2024, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento y procedimiento de requisa sobre avenida Juan Bautista Alberdi y calle 9 de Julio, donde Rivadeneira fue detenida. En el lugar se secuestraron 29 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

En forma simultánea, otro allanamiento en una vivienda del barrio Villa Balnearia, donde la mujer residía de manera transitoria, permitió el secuestro de un envoltorio con más de 22 gramos de cocaína, recortes de nailon utilizados para fraccionamiento y dinero en efectivo.

Con las pruebas reunidas y validados los elementos de convicción, las partes —el Ministerio Público Fiscal, la imputada y su defensa— acordaron la pena impuesta, solicitando además el decomiso de los bienes secuestrados y la destrucción de las sustancias.

El juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, homologó el acuerdo y condenó a Alicia Noemí Rivadeneira, alias “La Sofi”, a cinco años de prisión efectiva, al considerarla responsable de la comercialización de estupefacientes en el marco del narcomenudeo.

La condenada, que llegó al juicio abreviado en calidad de detenida y se preveé su traslado y alojamiento en una unidad penitenciaria de la provincia de Tucumán de donde es oriunda a requisitoria de la defensa técnica donde continuará cumpliendo la condena.