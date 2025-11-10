Se filtró el pedido que Gallardo les hizo a los jugadores de River tras la derrota en el Superclásico

El DT se mostró muy enojado en el vestuario en la Bombonera. El Millonario perdió 2-0 por la fecha 15 del Torneo Clausura y quedó complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

River Plate sufrió un duro golpe este domingo al caer 2-0 frente a Boca Juniors en la Bombonera, en un resultado que profundizó la crisis futbolística del equipo y complicó su panorama en el Torneo Clausura y en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras el encuentro, trascendió un fuerte pedido de Marcelo Gallardo a sus jugadores en el vestuario.

Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el “Muñeco” se mostró “resignado y furioso” luego de la derrota, y lanzó una frase contundente frente al plantel: “Ahora vayan a dar la cara ustedes”.

Por este motivo, fueron los referentes del equipo, como Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Franco Armani, quienes salieron a hablar con los medios, en medio del enojo del entrenador.

Yarroch también relató que, al retirarse del estadio, un periodista intentó consultarle a Gallardo si iba a brindar declaraciones. La respuesta fue una mirada tajante y una frase que reflejó su malestar: “Ahí los tenés a los jugadores”.

Las declaraciones posteriores de los futbolistas fueron, así, un pedido expreso del entrenador, quien buscó que el grupo asumiera responsabilidades tras el mal momento del equipo. Gallardo canceló nuevamente la conferencia de prensa, tal como había hecho la semana anterior luego de la caída frente a Gimnasia La Plata.

River volverá a los entrenamientos este martes, con la mira puesta en el próximo compromiso ante Vélez Sarsfield, por la fecha 16 del campeonato. El duelo ante el Fortín podría ser decisivo para el futuro inmediato del conjunto millonario, que atraviesa un momento clave en la temporada.