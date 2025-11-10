La historia que publicó Maxi Salas tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico

El delantero millonario realizó un posteo motivacional en su cuenta de Instagram luego de la dolorosa caída del conjunto que conduce Marcelo Gallardo.

Hoy 20:36

Maximiliano Salas fue uno de los protagonistas del Superclásico del domingo, aunque no precisamente por su desempeño dentro del campo de juego. El delantero de River Plate quedó en el centro de la polémica luego de agredir a un hincha de Boca que grababa la salida de los jugadores del “Millonario” en La Bombonera, tras la derrota por 2-0.

Un día después del partido, y en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, el exjugador de Racing publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas y dejó un mensaje de aliento para el plantel y los hinchas. “No tengo dudas de que vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar más fuerte en las adversidades. Seguir trabajando duro es la única manera”, escribió Salas, y cerró: “Pedirle perdón al hincha de River. Las buenas ya van a venir”.

El delantero, que disputó su primer Superclásico, tuvo poca participación ofensiva y fue bien contenido por Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo. Sobre el final del encuentro tuvo una oportunidad clara de descontar, pero su remate pasó apenas desviado del arco defendido por Agustín Marchesín.

La polémica se desató al término del partido, cuando los jugadores de River se retiraban al vestuario y Salas reaccionó violentamente ante un hincha de Boca, identificado luego como Uriel Hamra, de 20 años. El joven filmaba en modo selfie mientras los futbolistas se retiraban. En las imágenes, se ve cómo el delantero lo golpea en la cabeza, provocando que el hincha huyera del lugar.

En declaraciones a TN, Hamra explicó lo ocurrido: “Me estaba filmando en modo selfie y pasaron los jugadores atrás. No tuve intención de burlarme ni provocar a nadie”. Además, intentó bajarle el tono al incidente: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido. No me gusta la exposición”.

El episodio reflejó el tenso momento que atraviesa River, que no logra levantar su nivel y complicó su clasificación tanto a los playoffs del Clausura como a la Copa Libertadores 2026.

Pese a la situación, la dirigencia respaldó a Gallardo con la renovación de su contrato, y el plantel se mantiene unido en su mensaje de apoyo al entrenador en busca de una reacción inmediata.