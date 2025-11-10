Ingresar
Colonia El Simbolar celebró sus 55 años con un Campeonato Aniversario de Fútbol

El certamen de Fútbol estuvo organizado por la comisión municipal a cargo del profesor Ángel Iñiguez.

El certamen reunió a los equipos que integran la Liga de Fútbol Local y contó además con la participación especial del conjunto C40. Los encuentros se disputaron en las instalaciones del Club Social y Deportivo Talleres, en un clima de camaradería, entusiasmo y espíritu deportivo.

Durante la jornada se vivió un verdadero ambiente familiar, con hinchas, jugadores y vecinos que acompañaron cada partido, compartiendo una fiesta deportiva que reafirmó el sentido de comunidad que caracteriza a El Simbolar.

El campeonato consagró como campeón al Club Deportivo Coco, mientras que el Club Central Norte obtuvo el segundo lugar y el Club Racing, el tercer puesto. Al finalizar, se llevó a cabo la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos participantes.

El profesor Ángel Iñiguez agradeció el acompañamiento del personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 64, destacando su labor responsable que permitió el desarrollo normal del evento. También hizo extensivo su reconocimiento a la Liga Local, a los clubes participantes, delegados deportivos y a todas las personas que contribuyen al crecimiento del deporte en la localidad.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que el deporte es una herramienta fundamental de inclusión, unión y valores, reafirmando su compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la participación y el orgullo de pertenecer a la comunidad. “El deporte nos une, nos enseña y nos fortalece como pueblo”, concluyó Iñiguez.

