Imputan a Leandro Ginóbili por el derrumbe del Club Bahiense del Norte que dejó 13 muertos

El hermano de Manu Ginóbili fue acusado por estrago culposo agravado. También están imputados una exfuncionaria municipal y un ingeniero que avaló la estructura del edificio.

Hoy 22:22

La Justicia de Bahía Blanca imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Manu Ginóbili, en el marco de la causa que investiga el derrumbe del Club Bahiense del Norte, ocurrido durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, tragedia que provocó la muerte de 13 personas y dejó varios heridos.

El fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1, acusó a Ginóbili —presidente de la institución al momento del hecho— del delito de estrago culposo agravado por la muerte y la puesta en peligro de vida, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, también agravadas por la pluralidad de víctimas. Fue citado a declarar el próximo 10 de diciembre.

Según la investigación, Ginóbili no suspendió el evento de patín artístico que se desarrollaba en el club a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio de Bahía Blanca habían emitido dos alertas meteorológicas de nivel naranja. Además, el establecimiento no contaba con habilitación municipal vigente, lo que impedía realizar actividades con público.

“La conducta imprudente del imputado generó un peligro común que ocasionó la muerte de 13 personas, lesiones en otras y puso en riesgo la vida de todos los presentes”, sostiene el dictamen del Ministerio Público.

La causa también involucra a Laura Fabiana Soberón, exfuncionaria del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, quien fue acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y deberá declarar el 4 de diciembre. En tanto, el ingeniero Pablo Ascolani, responsable de informes estructurales elaborados en 2014 y 2016, fue imputado por estrago culposo agravado y deberá ampliar su declaración el 14 de noviembre.

El derrumbe que conmocionó a Bahía Blanca

El trágico hecho tuvo lugar el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento temporal de viento y lluvia azotó la ciudad. Parte del techo y la estructura del Club Bahiense del Norte, ubicado sobre la calle Salta, colapsó durante un festival de patín artístico en el que participaban decenas de personas.

El desplome causó la muerte de 13 asistentes, entre ellos menores de edad, y dejó más de 20 heridos, generando una profunda conmoción en toda la comunidad bahiense.

La investigación judicial intenta determinar si existieron negligencias u omisiones tanto por parte de los organizadores del evento como de los organismos municipales encargados del control edilicio y la habilitación del club.