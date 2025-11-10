La reacción de una Pareja que grababa un TikTok cuando pasó caminando Lionel Messi

El video se volvió viral en cuestión de minutos. Los jóvenes no advirtieron que el capitán argentino pasaba por detrás de ellos mientras registraban su cita romántica.

Lionel Messi volvió a ser protagonista de un momento insólito en las redes sociales. Una pareja que grababa un TikTok en las calles de Barcelona fue sorprendida por la presencia del astro rosarino, que pasó caminando tranquilamente por detrás sin que ellos se dieran cuenta.

El clip, que se viralizó en cuestión de minutos, muestra a los jóvenes registrando su cita romántica en video, cuando —de manera totalmente inesperada— Messi aparece caminando al fondo de la escena. Al advertir quién era, los protagonistas del video quedaron en shock, incapaces incluso de reaccionar o pedirle una foto.

El episodio ocurrió mientras el capitán de la Selección Argentina se encuentra en España, donde visitó el estadio del Barcelona, su casa futbolística durante más de dos décadas. Según informó la emisora catalana RAC1, Messi ingresó al Camp Nou junto a Rodrigo De Paul, sin aviso previo al club, y ambos fueron autorizados por el personal de seguridad para acceder al recinto, actualmente en obras de remodelación.

Tras esa visita cargada de nostalgia, el rosarino volvió a acaparar la atención mundial, aunque esta vez fuera del campo de juego. El video, compartido por miles de usuarios, generó todo tipo de reacciones y comentarios: algunos destacaron la naturalidad del momento, mientras que otros bromeaban sobre la “suerte” de la pareja por haberse cruzado con el mejor futbolista del mundo sin siquiera buscarlo.

Una vez más, Messi logró conquistar internet sin proponérselo, con una escena cotidiana que rápidamente se transformó en tendencia global.