Conmoción en el interior de Santiago del Estero: un niño de dos años murió ahogado en un canal

El pequeño, oriundo del departamento Moreno, fue hallado sin vida después de que su familia advirtiera su desaparición y emprendiera una búsqueda urgente. Personal policial y la Fiscalía de turno trabajan para esclarecer el hecho.

Hoy 22:52

Durante este lunes una tragedia sucedió en la localidad deTintina, departamento Moreno, donde un niño de 2 años perdió la vida en un episodio que generó profundo pesar en la comunidad.

Según las primeras informaciones recabadas, el pequeño habría desaparecido de su hogar durante un descuido de sus mayores, lo que dio inicio a una búsqueda desesperada por parte de sus familiares.

El niño fue encontrado dentro de las aguas del Canal de la Patria, ubicado en las cercanías, donde habría caído de manera accidental. De inmediato fue trasladado al Hospital Zonal de Tintina, aunque los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal de la Departamental Moreno, recabando datos y preservando la zona. En tanto, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de una investigación para establecer con precisión las causas y circunstancias que llevaron al fatal desenlace.