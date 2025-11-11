Marcela Kloosterboer deslumbra desde Miami con una microbikini negra a los 42 años

La actriz compartió una serie de fotos bajo la ducha y se convirtió en tendencia. Con un look natural y una pieza clave del verano 2025, volvió a marcar estilo en redes.

Hoy 01:30

Marcela Kloosterboer volvió a convertirse en referente de estilo y belleza. Desde Miami, la actriz argentina compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que luce una microbikini negra, y en pocas horas cosechó miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Las fotos, tomadas bajo una ducha al aire libre, muestran a Kloosterboer con un modelo clásico de triángulo, de breteles finos y bombacha colaless con tiras regulables, una prenda que promete ser una de las tendencias del verano 2025.

Fiel a su estilo sobrio y natural, la actriz optó por un beauty look sin maquillaje, con el cabello mojado y un collar de caracoles como único accesorio. El resultado fue un conjunto armonioso y elegante que resalta su frescura y confianza.

El posteo no tardó en viralizarse. Los comentarios de sus seguidores se multiplicaron: “Indiscutiblemente, la mujer más linda de la Argentina”, “Natural, hermosa y sin poses”, y “Estás igual que en Verano del 98”, fueron algunos de los mensajes más destacados entre cientos de elogios.

Con esta publicación, Marcela Kloosterboer reafirma su lugar como ícono de estilo atemporal, demostrando que la moda y la autenticidad pueden ir de la mano, incluso más allá de los 40.