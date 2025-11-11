“Monstruosa”: la nueva fábrica de autos en China que producirá casi dos vehículos por minuto

El gigante chino BYD, que ya superó a Tesla en ventas de eléctricos, construye en Zhengzhou un complejo industrial de más de 130 km² que funcionará como una ciudad autosuficiente.

Hoy 01:43

Desde Zhengzhou, en el corazón de China, emerge una fábrica que redefine los límites de la industria automotriz mundial. Se trata del nuevo megaproyecto de BYD Co., la compañía que en 2024 superó a Tesla en ventas globales de vehículos eléctricos y que ahora se prepara para alcanzar una escala de producción sin precedentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con un informe de Business Insider, la planta se extiende sobre más de 130 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la de San Francisco o París, y está concebida como una verdadera “ciudad industrial autosuficiente”. El complejo incluye viviendas, escuelas, estadios y servicios destinados a unos 100.000 empleados y sus familias, consolidando un modelo urbano centrado en la manufactura y la innovación tecnológica.

Imágenes satelitales recientes de Planet Labs muestran el rápido avance de las obras y confirman que la planta podría alcanzar una capacidad de producción récord para 2025, fabricando casi dos autos por minuto. La estructura, según los especialistas, supera en tamaño incluso a la gigafábrica de Tesla en Austin, símbolo hasta ahora de la producción a gran escala.

El éxito de BYD no es casual. Fundada por Wang Chuanfu, la empresa ha sabido aprovechar la fortaleza manufacturera china y los incentivos estatales para consolidarse como el mayor productor de autos eléctricos del mundo. En los primeros nueve meses de 2024, la marca vendió 1,6 millones de unidades, impulsada por el éxito del BYD Seagull, un modelo compacto y económico que representa su filosofía de “tecnología asequible”.

Con este megaproyecto, BYD busca marcar una nueva era en la movilidad eléctrica global, demostrando que el futuro del automóvil no solo se construye con innovación, sino también con escala, planificación y ambición industrial sin límites.