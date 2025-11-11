Fútbol en la nieve: Atlético Ottawa se consagró campeón de Canadá en una final épica bajo la tormenta

El equipo capitalino venció 2-1 a Cavalry FC en una definición histórica de la Canadian Premier League, jugada entre ráfagas de viento, -8 °C y un campo cubierto de blanco.

Hoy 01:51

La Canadian Premier League vivió una de las finales más extraordinarias de su historia. En medio de una tormenta de nieve que transformó el TD Place Stadium en un paisaje invernal, Atlético Ottawa se consagró campeón por primera vez al vencer 2-1 a Cavalry FC, el 9 de noviembre de 2025.

El partido fue mucho más que una final: fue una batalla contra el invierno canadiense. El encuentro comenzó con 20 minutos de retraso, se interrumpió cinco veces para limpiar el campo y se jugó con una temperatura de -8 °C y vientos tan fuertes que reducían la visibilidad a pocos metros.

Cavalry se adelantó en el marcador gracias a un penal convertido por Fraser Aird, pero el mexicano David Rodríguez igualó el resultado antes del descanso con una espectacular chilena en plena ventisca, rápidamente bautizada por la prensa como el “icicle kick” (la patada de hielo).

Ya en el tiempo extra, Rodríguez volvió a marcar y selló el 2-1 definitivo, cayendo sobre un banco de nieve en una imagen que recorrió el mundo y se volvió símbolo de la noche.

El partido, que duró más de dos horas, dejó postales inolvidables: arqueros paleando nieve, hinchas lanzando bolas desde las tribunas y jugadores tiritando bajo los copos. En redes sociales, un tuit de @SpheraSports resumió el espíritu del encuentro con ironía: “No apto para tibios ni pusilánimes”.

Con este título histórico, Atlético Ottawa no solo levantó la North Star Cup, sino que también protagonizó una de las noches más extremas, heroicas y memorables que el fútbol canadiense haya visto.