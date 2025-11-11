Detienen a sujeto acusado de amenazar con "hacer desaparecer" a una abogada

La profesional lo denunció por violencia de género y amenazas. Se trata de un empresario de transporte que tras ser apresado quedó internado por una insuficiencia hepática.

Hoy 07:12

Un empresario del transporte quedó detenido ayer en un sanatorio de avenida Belgrano, seis días después de golpear a su pareja tildándola de "p..." y amenazándola con meterla presa por tres años, o bien hacerla "desaparecer en el crematorio de un amigo".

Se trata de Mariano Páez, quien fue internado por problemas en el "sistema hepático y un pronunciado cuadro de arritmia", según confirmó su abogado, Luis Barraza.

Páez está imputado por presuntas "lesiones" en perjuicio de una abogada, con quien protagonizó un incidente, un día después que ella asistiera a un boliche junto a sus amigas, lo cual desató la ira en el individuo.

En su denuncia, la letrada habría relatado que Páez la hizo estrellar contra la pared, mientras vociferaba: "Todas las que van a ese boliche son unas putas"

Poco y nada pareció importarle que la profesional le pidiera que la dejara y le prometiera no denunciarlo, ya que la había arrastrado de los cabellos por todo el departamento y encerrado, durante media hora, en el baño.

"Vas a ver, vos no sos creíble voy a ver a un amigo para que te metan presa tres años, hija de p...", habría añadido a su extenso rosario de advertencias y amenazas.

Más contundente y desbocado, también le habría asegurado: "Grabate esto. Voy a hacerte desaparecer en un crematorio de un amigo", según reveló la abogada frente a las autoridades policiales.

Indagatoria

Informado sobre la internación del acusado, el fiscal Diego Cortes se aprestaría a fijar fecha de indagatoria. Y todo indica que se materializaría mañana o el jueves. Lo que se ignora es si ésta será en el sanatorio, afuera, o vía zoom.

Hasta entonces, Páez se encontraba anoche alojado en una de las habitaciones del sanatorio, monitoreado por una indisposición gástrica. A la vez, la querella, abogados de la denunciante, formalizarían ahora una presentación, resuelta en la acumulación de antecedentes al presente proceso.