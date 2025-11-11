Aberrante: amenazó con un cuchillo a su novia y la violó con su amigo

La víctima contó que se encontraba en la casa de su pareja bebiendo cuando el acusado la sometió, obligándola también a que su compañero de copas la ultrajara.

Hoy 07:16

Una joven denunció que sufrió un aberrante ataque sexual cuando se encontraba en la casa de su novio, en la localidad de San Pedro, y que éste la amenazó con un cuchillo y la sometió junto con un amigo, que también se encontraba en la vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El brutal caso se conoció durante la tarde del domingo, cuando personal de la Comisaría 54 recibió un alerta que indicaba que sobre un camino vecinal en la localidad de Vuelta de la Barranca había una mujer deambulando.

De inmediato una comisión se trasladó hasta el lugar y encontró a la víctima –una joven de 29 años, residente en el barrio Colón de ciudad Capital– en la casa de un vecino adonde había llegado a pedir ayuda, en medio de una crisis de angustia.

Una vez trasladada a la sede policial, la joven contó que cuando estaba en la casa de su pareja –un sujeto de apellido Gallo– la noche del sábado, habían ingerido bebidas hasta altas horas de la madrugada.

Sobre el ataque contó que cerca de las 5.30 arribó a la casa un amigo de su pareja y en un determinado momento Gallo comenzó a pedirle mantener relaciones sexuales y ella se negó. Allí fue cuando él tomó un cuchillo y la violó.

Además la víctima explicó que su novio también permitió que su amigo la sometiera. Luego la mantuvo con él para evitar que ella saliera a pedir ayuda. Según consta en la denuncia de la joven, esperó que el acusado se quedara dormido para poder salir de la vivienda. Cuando pretendía escaparse, el acusado despertó por lo que ella forcejó con él y lo agredió para poder huir.

La joven explicó que llegó hasta una casa de la zona y allí pidió auxilio. Tras sus dichos, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para continuar con la diligencia judicial.

La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de turno fue informada del brutal caso y ordenó que la joven sea examinada por el médico de Sanidad, entre otras medidas.