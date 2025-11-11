Crítica de "Mastermind"

Kelly Reichardt vuelve dirigir una historia aparentemente sencilla, para luego abofetearte en el recuerdo con su complejidad y hondura.

No lo parece, pero en la tocata y fuga de este iluso que quiere vivir del cuento está la historia de todos aquellos que dan la espalda a lo que más le importa a Kelly Reichardt, que es el compromiso ético con la realidad. Al principio, es imposible no sentir simpatía por J.B., un tipo que idea el golpe perfecto sin darse cuenta de que huele a fracaso, y la torpeza de su plan sirve como base de operaciones para que la directora de 'Certain Women' deconstruya las 'heist movies' desmitificando por completo la sofisticación de sus métodos, que aquí aparecen como una versión doméstica y deslavada de 'Un diamante al rojo vivo'. El robo de unos cuadros abstractos es, por supuesto, la excusa para un preciso, hermoso estudio de personaje, que Josh O’Connor interpreta con una mezcla de indolencia y hermetismo no exenta de encanto. Puede que J.B., carpintero en paro, tenga motivos más sentimentales que pecuniarios para pergeñar ese robo, pero lo más fascinante de su caída en desgracia es que, sin abundar en falsos psicologismos, Reichardt consiga convertirlo en el perfecto antihéroe norteamericano, algo así como aquel nadador de John Cheever que desplazaba su desengaño de piscina en piscina.

Darle la espalda a la historia

Lo que empieza casi como una comedia de baja intensidad y colores otoñales se transforma lentamente en un drama sobre la pérdida de la identidad. No es casual que la película transcurra a principios de los 70, con las noticias de las protestas contra la guerra del Vietnam gritando desde la radio y la televisión. Con enorme sutileza, la directora de 'First Cow' enmarca la huida de J.B. en ese contexto para que nos demos cuenta de que su único pecado es darle la espalda a la Historia, pensando que lo que ocurre en su país no le atañe como ciudadano. Una de las grandes virtudes del cine de Reichardt es aparentar que las historias que cuenta son tan sencillas que, de algún modo, están condenadas a convertirse en obras menores, para luego abofetearte en el recuerdo con su complejidad y hondura. 'The Mastermind' no es una excepción: si el periplo de J.B. va oscureciéndose en su progresiva pérdida de apoyos, exiliándose de sí mismo a ritmo del jazz juguetón de la banda sonora, es para crecer en nuestra memoria como la radiografía de un país que necesita tomar conciencia de sí mismo para luchar por lo que cree y recuperar sus valores.

