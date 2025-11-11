Famke Janssen dijo que no volverá a interpretar a Jean Grey: "No me interesa"

La actriz neerlandesa Famke Janssen descartó su regreso como la mutante telépata en las próximas películas de Marvel Studios, al asegurar que su interés está puesto en nuevos proyectos detrás de cámara y no en revivir personajes del pasado.

Hoy 07:50

La actriz neerlandesa Famke Janssen, reconocida por su papel como Jean Grey en la saga original de X-Men, confirmó que no regresará a interpretar a la poderosa telépata en las próximas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su ausencia será una de las más notorias en la esperada reunión multiversal de “Avengers: Doomsday”.

El ambicioso proyecto de Marvel Studios, que busca reunir a héroes de distintos universos en “Avengers: Doomsday” y “Avengers: Secret Wars”, apunta a ser una celebración del cine de superhéroes de las últimas dos décadas. Sin embargo, no todos los intérpretes de la era Fox estarán presentes. En diálogo con el periodista Kristian Harloff, Janssen aclaró que su etapa como Jean Grey llegó a su fin: “No volveré, ni me interesa hacerlo”.

La actriz explicó que actualmente prioriza su labor detrás de cámara, en especial como productora ejecutiva de su nueva serie de Netflix, titulada “Amsterdam Empire”. “En este proyecto tengo voz y voto, puedo participar en las decisiones creativas. Eso no es algo que Marvel busque de mí”, señaló.

Con más de 80 películas en su trayectoria, Janssen sostuvo que prefiere enfocarse en nuevos desafíos antes que retomar personajes del pasado. “Me cuesta volver atrás para hacer un papel que solo tiene unas líneas. No me resulta interesante. Estoy en otro momento y me he ganado ese espacio”, expresó, al remarcar su intención de desarrollar proyectos en los que pueda involucrarse de manera más integral.

Pese a ello, la actriz no descarta participar en producciones corales. “Acabo de terminar una película en Bulgaria, ‘One Second After’, y también diseñé mi propio vestuario”, comentó. “Me encanta participar en el proceso creativo, explorar otras facetas. Ahora mismo, eso me motiva más que cualquier regreso nostálgico”, agregó.

La noticia surge en un contexto de alta expectativa por “Avengers: Doomsday”, que reunirá a figuras del UCM con personajes de las películas clásicas de Fox. Entre los confirmados figuran Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming y Rebecca Romijn, quienes retomarán sus icónicos roles mutantes.

Aunque los seguidores lamenten la ausencia de Janssen, su decisión se alinea con la evolución de su carrera y con la tendencia de Marvel a renovar su elenco. “Avengers: Doomsday”, dirigida por Anthony y Joe Russo, funcionará como antesala de “Secret Wars”, donde Doctor Doom se perfilará como el nuevo villano central del multiverso.

La elección de no recuperar a Jean Grey en su versión clásica podría anticipar el ingreso de una nueva generación de mutantes dentro del UCM, con intérpretes más jóvenes. Con o sin Famke Janssen, el legado de Jean Grey continuará como una de las figuras más influyentes del universo X-Men.