Florence Pugh y las escenas sexuales en el cine: "La coordinación de intimidad todavía se está definiendo"

La actriz británica reflexionó sobre el rol de los coordinadores de intimidad en los rodajes y reconoció que, aunque su función es cada vez más necesaria, aún se trata de “un trabajo que sigue encontrando su forma” dentro de la industria cinematográfica.

En una reciente entrevista para The Louis Theroux Podcast, la actriz Florence Pugh reflexionó sobre el trabajo de los coordinadores de intimidad, profesionales que surgieron en Hollywood tras el movimiento #MeToo para garantizar entornos seguros durante el rodaje de escenas sexuales o emocionalmente sensibles.

Pugh, conocida por sus interpretaciones en Little Women, Midsommar y Black Widow, explicó que ha tenido experiencias diversas con este tipo de especialistas. “He tenido buenos y malos coordinadores. Filmé muchas de mis escenas de sexo antes de que ese trabajo existiera, y soy bastante segura y feliz con mi cuerpo; siempre me he asegurado de que se me escuche”, comentó. Sin embargo, reconoció que en el pasado vivió momentos inapropiados: “Hubo cosas que nunca deberían haberme pedido o dirigido de esa forma”.

La actriz señaló que su visión del rol ha cambiado con el tiempo, especialmente después de haber trabajado con profesionales que aportaron valor real a la filmación. “Ahora estoy teniendo experiencias fantásticas con coordinadores de intimidad. Entiendo que su función no es entorpecer ni hacer las cosas más incómodas, sino asegurarse de que todos estén conformes con lo que se crea”, explicó.

Aun así, admitió que no todas las experiencias fueron positivas: “También tuve un ejemplo terrible, alguien que volvió todo raro e incómodo, que no fue de ayuda y solo quería ser parte del rodaje sin aportar nada. Creo que es un trabajo que todavía se está definiendo”.

Pugh destacó que, cuando está bien ejecutado, el trabajo del coordinador puede añadir una capa de profundidad narrativa. “Ayudan a construir la historia detrás del tipo de intimidad que se muestra, cómo los personajes se tocarían de forma realista y qué implicaciones tendría eso según su historia en común”, dijo. Además, valoró la importancia del uso de palabras seguras, de acordar límites previos y de contar con personal designado que supervise la cobertura y el respeto de los actores.

“Cuando trabajé con una excelente coordinadora, entendí que la intimidad es una danza, no solo una escena de sexo”, concluyó.

Próximamente, Florence Pugh regresará a la pantalla grande en Dune: Part Three, donde retomará su papel como la Princesa Irulan; en Avengers: Doomsday, como Yelena Belova; y en la serie limitada East of Eden, la adaptación moderna de Netflix basada en la novela de John Steinbeck.