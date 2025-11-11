Dakota Johnson protagoniza "Trudy Blue", una historia de ciencia ficción con sello intimista

La actriz encabeza el nuevo proyecto del director Angus MacLane, que combina elementos futuristas con una narrativa centrada en la identidad y la búsqueda del hogar.

Hoy 08:13

La actriz Dakota Johnson será la protagonista de “Trudy Blue”, una película de ciencia ficción realista dirigida por Angus MacLane, veterano de Pixar. El film acaba de iniciar su etapa de ventas en el American Film Market (AFM), uno de los principales eventos internacionales de la industria cinematográfica.

Escrita por Evan Twohy, la historia se desarrolla en un futuro cercano y sigue a una androide doméstica ilegal que despierta en un vertedero, a miles de kilómetros de su hogar. En su intento por regresar, deberá enfrentarse a un mundo que ya no reconoce, en una travesía que combina aventura, reflexión y crítica social.

La producción está a cargo de Alex Saks (Saks Picture Company) junto con TeaTime Pictures, la compañía de Johnson, Ro Donnelly y Samantha Racanelli. La firma 193, perteneciente a Legendary, se ocupará de las ventas internacionales, mientras que CAA Media Finance gestionará la distribución en Estados Unidos.

Johnson llega a este proyecto tras el éxito de “Materialists”, comedia romántica de A24 junto a Chris Evans y Pedro Pascal, que superó los 100 millones de dólares en taquilla global. Además, recientemente protagonizó y produjo Splitsville, presentada en el Festival de Cannes.

El director Angus MacLane, conocido por su trabajo en Pixar, fue coguionista y codirector de Finding Dory y responsable de Lightyear. También participó en la creación de clásicos como Up, Wall-E, Toy Story 4 y Coco.

Por su parte, Evan Twohy, autor del guion, fue reconocido por su filme Bubble and Squeak, estrenado en el Festival de Sundance, y trabaja actualmente en proyectos con Laika, Esmail Corp y MGM.

“Trudy Blue” se presenta como una apuesta por una ciencia ficción emocional y contemporánea, donde el viaje de una androide se convierte en una metáfora de la desconexión humana y la búsqueda de sentido en un mundo tecnificado.