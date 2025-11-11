Pagó una sola cuota… ¡y se llevó el 0 km!

Celia Corvalán ya disfruta el Fiat Cronos del Círculo Alberdi Automotores.

Hoy 10:39

El sábado 8 de noviembre, en Zambra, se vivió una jornada llena de emoción con el sorteo mensual del Círculo Alberdi Automotores, el sistema que cada mes entrega un auto entre sus suscriptores.



En esta edición, la gran ganadora fue Celia Corvalán, quien con tan solo haber abonado la primera cuota se llevó un Fiat Cronos 0 kilómetro.



Este lunes 10 de noviembre, Celia retiró su vehículo y ya disfruta de su nuevo auto, cumpliendo el sueño de los integrantes del círculo que mes a mes participan con entusiasmo.



El evento se realizó frente a todos los suscriptores y fue un verdadero encuentro de celebración. La entrega del premio estuvo a cargo de La Gringa, en un ambiente de alegría, música y sorteos que reflejó el espíritu con el que Alberdi Automotores lleva adelante su propuesta.

El Círculo Alberdi Automotores permite acceder a un 0 km en 36 cuotas, con un máximo de 30 suscriptores por grupo y la posibilidad de ganar tu auto cada mes.

Los integrantes del círculo pueden elegir entre tres modelos:

● Fiat Cronos Life

● Citroën C3 Feel (automático)

● Chevrolet Onix LT

Un beneficio adicional: después de la sexta cuota, si el suscriptor decide retirarse, puede recuperar su dinero sin quitas .

Debido a la gran demanda, Alberdi Automotores anunció la apertura de un nuevo círculo, con inscripciones hasta enero de 2026.

Una oportunidad única para sumarte, participar de los sorteos mensuales y, con un poco de suerte, llevarte tu 0 km antes de lo que imaginás.