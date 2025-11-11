Ingresar
"Hay que hacerle entender a los sindicalistas que el mundo cambió"

Así lo expresó Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, a propósito de la postura gremial frente a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno.

Hoy 08:26

En su columna de este martes para Radio Panorama, Osvaldo Granados analizó la discusión en torno a la Reforma Laboral y cuestionó la resistencia de algunos sectores sindicales frente a los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.

Ha cambiado todo el mundo —afirmó Granados—, porque nosotros contamos lo que se vende en los negocios. Y ahora existen plataformas como Shein, Temu, y una nueva que es Amazon Bazar, con precios que arrancan por debajo de los 10 dólares. Está cambiando tanto todo y hay que preguntarse qué hacer con la reforma laboral, porque hay gente muy antigua, hablo de gente como Hugo Yasky o Sergio Palazzo”.

El periodista también hizo referencia a los debates sobre la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y las fechas de vacaciones. “¿Cómo se les hace entender a estos muchachos que cambió el mundo? Nos quedamos en la Edad Media. La gente compra por internet, no va a los negocios. Ha cambiado todo”, enfatizó.

En otro tramo de su análisis, Granados celebró la baja del Riesgo País, al señalar que “cuando fuimos a votar estaba en 1081, y ayer, después de meses, tocó 596 puntos. El dólar, mientras tanto, no se movió”.

Finalmente, se refirió a las expectativas en torno a un acuerdo comercial con Estados Unidos, sobre el que dijo: “Todo el mundo está en silencio, pero se habla de baja de aranceles para algunos productos. Yo creo que antes de esta semana lo vamos a saber”.

