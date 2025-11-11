Video: tres ladrones simularon comprar y robaron relojes de un local de Córdoba

Los delincuentes actuaron con total calma y engañaron al vendedor para concretar el robo. La Policía analiza las cámaras de seguridad para identificarlos.

Hoy 08:59

Un nuevo golpe de inseguridad sacudió al Barrio Nueva Córdoba en la capital provincial, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El hecho, que tuvo lugar durante la mañana del lunes, quedó registrado gracias a la cámara de seguridad del comercio, cuyas imágenes revelaron la llamativa modalidad de la banda criminal, que actuó con una coordinación digna de un plan cinematográfico.

La banda estaba integrada por tres delincuentes, quienes ingresaron al local con mochilas. Las imágenes muestran cómo, inmediatamente después de ingresar, el grupo puso en marcha su estrategia.

Mientras uno de los ladrones se acercó al mostrador y comenzó a hacerle preguntas detalladas y técnicas a un empleado sobre distintos productos, simulando ser un cliente interesado, los otros dos cómplices iniciaron la sustracción de la mercadería.

En ese momento, un segundo delincuente se colocó estratégicamente, interponiéndose entre el empleado y el tercer ladrón, quien se dedicó a forzar la puerta de una de las vidrieras de exhibición.

De esta forma, cada vez que el trabajador del local volteaba para atender las consultas del primer “cliente”, el cómplice que actuaba de “pantalla” cubría perfectamente al tercero, que iba vaciando la vitrina y guardando los artículos —principalmente relojes y auriculares— en su mochila.