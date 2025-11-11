Ingresar
Quimsa se quedó con un partidazo ante Náutico en el estadio Ciudad

Las fusionadas se impusieron por 51-48 en una nueva noche de acción de la Liga Femenina.

Hoy 00:25
Quimsa Náutico

En una noche de pura emoción, Quimsa derrotó 51-48 a Náutico en el Estadio Ciudad, en un encuentro vibrante que se definió en los últimos segundos. La gran figura del juego fue Lorena Campos, quien brilló con 16 puntos y 11 rebotes, liderando a las santiagueñas hacia un triunfo clave en la Liga Femenina de Básquet.

El inicio fue parejo, con aciertos repartidos entre Medrick, eficaz cerca del aro para Náutico, y las locales Campos y Paoli. El primer cuarto cerró con ventaja mínima para las rosarinas (13-12). En el segundo período, Peralta adelantó a Quimsa, pero los triples de González y Castelnuovo mantuvieron arriba a la visita. La Fusión reaccionó con bombas de Paoli y Boggetti para irse al descanso 33-26.

El tercer cuarto fue de bajo goleo: apenas un doble por equipo en siete minutos. Sin embargo, Molina y una gran tapa de Campos permitieron que Quimsa cerrara ese parcial 39-31. En el último período, una ráfaga de Marchi y Castelnuovo metió otra vez en partido a las rosarinas, que incluso pasaron al frente 43-42 con un triple de Castelnuovo. Pero en el cierre, Boggetti y Campos aparecieron con toda su jerarquía para sellar la victoria.

En el tramo final, Náutico tuvo la chance de revertir el resultado, pero Marchi falló dos tiros libres y luego la visita perdió el balón en la última jugada, dejando el festejo en manos de las santiagueñas.

Además de la actuación estelar de Campos (16 puntos y 11 rebotes), se destacó Lucía Boggetti, con 10 puntos y 3 asistencias. En Náutico, Sofía González sumó 12 unidades y Guadalupe Castelnuovo aportó 10.

Con este resultado, Quimsa suma cinco triunfos y siete derrotas, y volverá a presentarse el viernes ante Gorriones en el Estadio Ciudad. Por su parte, Náutico (4-8) recibirá a Bochas Sport Club en Rosario en busca de revancha.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

