Los cinco jugadores de River que terminan contrato en diciembre y podrían irse libres

Varios nombres de peso del plantel que comanda Marcelo Gallardo finalizan su vínculo con la institución a fin de año.

Hoy 09:54

El segundo semestre del año está siendo uno de los más difíciles en la era moderna de River Plate, y el futuro inmediato del plantel ya empieza a definirse. A menos de dos meses para el cierre del 2025, Marcelo Gallardo deberá tomar decisiones clave respecto a cinco referentes cuyos contratos vencen en diciembre y que podrían irse libres del club.

Los nombres en cuestión son Enzo Pérez (39 años), Milton Casco (37), Ignacio Fernández (35), Gonzalo “Pity” Martínez (32) y Miguel Borja (32). Con situaciones muy distintas entre sí, todo indica que el ciclo de varios de ellos en Núñez llegará a su fin una vez concluida la temporada.

El caso más resonante es el de Enzo Pérez, capitán e ídolo del club, quien perdió protagonismo en el equipo tras la llegada de Juan Carlos Portillo y una lesión en la rodilla que lo marginó varias semanas. A punto de cumplir 40 años, su continuidad parece improbable, y en Mendoza ya se ilusionan con verlo cerrar su carrera en Deportivo Maipú.

Otro de los históricos es Milton Casco, quien pese a su experiencia y regularidad ya no figura entre las primeras opciones del DT. Gimnasia La Plata, club donde debutó, lo pretende para 2026, y todo indica que no renovará su contrato.

Ignacio “Nacho” Fernández, héroe de la final de Madrid, vive una situación similar. Alterna titularidad con suplencias y, aunque mantiene su calidad intacta, su rendimiento ya no es el de otras épocas. En caso de no continuar, también podría regresar al Lobo platense.

Por su parte, Gonzalo Martínez volvió a sumar minutos luego de una seguidilla de lesiones, pero su presente físico genera dudas. Apenas disputó 12 partidos en el año y, salvo que logre mantenerse en plenitud, su salida parece inevitable.

Finalmente, Miguel Borja, quien ya estuvo cerca de emigrar tras el Mundial de Clubes, sigue siendo una incógnita. A pesar de haber obtenido la ciudadanía argentina, todo apunta a que el delantero colombiano no renovará su vínculo con el club.

Además, hay dos casos especiales: Federico Gattoni, quien permanece en el plantel por cuestiones contractuales con el Sevilla pero sin minutos, y Giuliano Galoppo, que será adquirido en forma definitiva tras cumplir con los requisitos de su préstamo, a pesar de las críticas que recibió en redes sociales.

Con un cierre de año lleno de incertidumbre y la clasificación a la Copa Libertadores 2026 aún en juego, Gallardo y la dirigencia deberán resolver en las próximas semanas cómo rearmar un plantel que podría sufrir una renovación profunda en el mercado de fin de año.