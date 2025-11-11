Sufre Racing: el representante de Cambeses reveló que llegará una oferta “dificil de rechazar”

Juan Cruz Oller adelantó que la propuesta será muy tentadora. Además, agregó que dependerá de lo que los dirigentes hagan para retenerlo.

Hoy 09:57

Racing Club podría enfrentar un serio problema en el próximo mercado de pases. Juan Cruz Oller, representante de Facundo Cambeses, adelantó que el arquero académico recibirá una oferta muy tentadora en las próximas semanas y que su continuidad dependerá exclusivamente de la decisión de los dirigentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Recibirán una oferta por Cambeses que será difícil de rechazar. Dependerá de los dirigentes qué hacen para retener o vender”, aseguró Oller en diálogo con TyC Sports, generando preocupación entre los hinchas de la Academia. Además, agregó: “Por la información que tengo, va a haber una propuesta importante. Facundo tiene que dar un salto de calidad. Su contrato debería ser mejor porque ataja en la Selección Argentina”.

El arquero atraviesa el mejor momento de su carrera. Tras ganarle el puesto a Gabriel Arias, se consolidó como una pieza clave en el equipo de Gustavo Costas, fue determinante en la campaña que llevó a Racing a las semifinales de la Copa Libertadores y se ganó un lugar en la Albiceleste.

Oller incluso dejó entrever posibles destinos para el futbolista: “Estoy seguro de que habrá una oferta de Brasil, y en enero va a tener ciudadanía italiana. Por la llamada que recibí, creo que será una propuesta concreta. Los dirigentes deberán resolver si venden o si le pagan lo que creen que él vale”.

Desde su llegada a Avellaneda, Cambeses disputó 32 partidos, mantuvo la valla invicta en 18 ocasiones y apenas recibió dos goles en los diez encuentros del actual Clausura, estadísticas que lo posicionan como uno de los arqueros más firmes del fútbol argentino.

Su nivel no pasó inadvertido para Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección Mayor para los amistosos de octubre en Estados Unidos, donde debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico. En la última citación, el cuerpo técnico decidió dejarlo fuera para que pudiera enfocarse en la recta final del torneo local con Racing, que ahora enfrenta un nuevo desafío: retener a su figura bajo los tres palos.