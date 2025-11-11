¿Cuándo cobran los empleados públicos la segunda cuota del bono de fin de año?

De acuerdo al cronograma informado oportunamente, los 700 mil pesos se abonarán el próximo martes 18 de noviembre.
Falta una semana para que los empleados de la administración pública de Santiago del Estero perciban la segunda cuota, por un monto de 700 mil pesos, del bono de fin de año que el pasado mes de julio anunció el gobernador Gerardo Zamora.
Como se recordará, a mitad de año, el primer mandatario provincial dio a conocer el cronograma de pago de estos aportes para los trabajadores de la administración pública provincial, que en primera instancia se hicieron efectivo el 18 de julio y el 12 de agosto en concepto de Bono Aguinaldo por un total de $1.000.000 (un millón de pesos).
Bono de fin de año
La primera cuota del bono fin de año se abonó el 17 de octubre pasado y la segunda se hará efectiva el próximo martes 18 de noviembre.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, la tercera y última cuota del bono fin de año se hará efectiva el 23 de diciembre de 2025. Así, se concluirá el pago de las sumas que fueron consensuadas entre el gobierno de la provincia y los representantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo.