Somos Deporte

VIDEOS: un partido de las formativas de Güemes y Mitre terminó en una batalla campal

Los lamentables incidentes ocurrieron anoche en el estadio “Arturo Jiya Miranda” cuando se disputaba el encuentro de octava división.

Hoy 11:40
Violencia Mitre Güemes

Lo que debía ser una fiesta del fútbol juvenil terminó en un verdadero escándalo. Güemes y Mitre protagonizaron anoche un violento episodio durante el partido de octava división, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, disputado en el estadio “Arturo Jiya Miranda”.

El encuentro, que ganaba Mitre por 4-2, se vio interrumpido por una batalla campal entre jugadores de ambos equipos, que rápidamente se descontroló. En cuestión de segundos, hinchas y padres invadieron el campo de juego y se sumaron a los incidentes, generando escenas de violencia que empañaron por completo el espectáculo.

Los disturbios continuaron incluso en la zona de vestuarios y afuera del estadio, donde debió intervenir la Policía para dispersar a los agresores y resguardar la integridad física del plantel visitante. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque sí se registraron momentos de extrema tensión.

El violento cierre de este clásico juvenil dejó una imagen lamentable y encendió nuevamente las alarmas sobre la violencia en el fútbol formativo, donde el espíritu deportivo y el aprendizaje deberían ser los verdaderos protagonistas.

Los videos de los incidentes, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran la magnitud del caos y la gravedad de los hechos ocurridos en el “Jiya Miranda”.

TEMAS Club Atlético Mitre Club Atlético Güemes

