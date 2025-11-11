Desgarrador último adiós a Emilse Camila Barrera, la joven de 18 años asesinada en Frías

Vecinos y familiares despidieron este martes a la adolescente que fue hallada sin vida en un descampado. Por el femicidio está detenido su pareja, conocido como “El Paisa” Pallares, quien habría confesado el hecho.

Hoy 12:54

Con profundo dolor, la ciudad de Frías despidió este martes los restos de Emilse Camila Barrera, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida en la mañana del domingo en un descampado cercano a la Ruta Nacional 157.

El cortejo fúnebre partió cerca del mediodía hacia el cementerio local, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para darle el último adiós. Entre lágrimas y reclamos de justicia, el dolor se mezcló con la indignación por su brutal muerte.

Por el crimen se encuentra detenido su pareja, Eduardo Raúl Pallares, alias “El Paisa”, quien había recuperado la libertad días antes del hecho. Según trascendió de fuentes ligadas a la investigación, el acusado habría reconocido su responsabilidad al decir: “Se me fue la mano”.

Pallares contaba con antecedentes por violencia de género y abuso sexual, por lo que su reciente liberación generó fuertes cuestionamientos entre los vecinos y familiares de la víctima.

La causa es investigada por la fiscal Dra. Natalia Simoes, quien dispuso nuevas medidas para recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

La ciudad de Frías permanece conmocionada. En redes sociales y en las calles, el pedido de justicia por Camila se hace sentir tras su trágica muerte.