La cartelera del Cine Teatro Renzi se renueva con el estreno de “El sobreviviente”

Hoy 13:21

El Cine Teatro Municipal Renzi dio a conocer las películas que renovarán su cartelera y que el público de diferentes edades podrá disfrutar desde el jueves 13 hasta el miércoles 19 de noviembre.

Cabe destacar, que el histórico cine de la ciudad de La Banda, a pesar de la difícil situación socioeconómica del país, mantiene las entradas a precios accesibles y proyectando los mejores estrenos cada semana.

De este modo, las entradas para menores de 14 años tienen un costo de $5.000, la entradas general $6.000, el espacio INCAA $3.000 y jubilados y estudiantes, abonan sólo $1.500. Los lunes, martes y miércoles, hay promociones 2x1 solo para las películas que ya estuvieron más de una semana en exhibición.

En el horario de las 16:50, se mantiene en cartelera, “Paw Patrol: Especial de Navidad”, película animada para los más pequeños de la familia en la que se relata cómo Papá Noel se enferma y no puede entregar los regalos, por lo que la Navidad está en peligro. Para empeorar las cosas, el malvado alcalde Humdinger aprovecha la situación para robar los regalos del Polo Norte. Rubble y el resto de la Patrulla Canina deben unirse para enfrentarse a desafíos y salvar la Navidad.

Otra película que continuará en cartelera en el horario de las 18:05 será “Depredador, Tierras Salvajes”, película de acción y ciencia ficción estadounidense de la exitosa franquicia Depredador. Es la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general.

En el marco del Espacio INCAA, los días 13 y 15 de noviembre, a las 20, el público podrá ver “Los corrientes”, película argentina - suiza, dirigida por Milagros Mumenthaler. La misma narra la historia de Lina, una profesional de la moda que, tras un viaje a Suiza, vive un cambio interior al confrontar un pasado que creía superado.

Otra película que se proyectará en el Espacio INCAA, los días 14 y 16 de noviembre, a las 20, es “La herida”, un drama dirigido por Diego Gottheil y protagonizado por Junior Pisanu, Macarena Suárez y Carlos Santamaría. La trama nos presenta a Raúl de 62 años que se entera del suicidio de Marcela, su gran amor de la adolescencia. La conmoción lo sumerge en la memoria del Buenos Aires de 1980, en plena dictadura, y lo lleva a recorrer en el presente las huellas de aquel amor del pasado.

Por último, en el horario de las 21:55, el público podrá ver el gran estreno de “El sobreviviente”, película de ciencia ficción distópica, dirigida por Edgar Wright, que es una nueva adaptación de la novela "The Running Man", editada por Stephen King en 1982. La trama sigue a Ben Richards (Glen Powell), quien se une a un violento reality show para salvar a su hija enferma, enfrentándose a un peligroso juego de caza humana que se convierte en un fenómeno de audiencia.