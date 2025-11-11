Ingresar
La Municipalidad de La Banda realiza trabajos de perfilado y nivelado en el barrio 25 de Mayo

Recomiendan a los vecinos transitar con cuidado por las áreas donde se llevan adelante los trabajos.

Hoy 13:25

La Municipalidad de la Ciudad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa ejecutando tareas de mantenimiento y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el equipo municipal desarrolla trabajos de perfilado y nivelado sobre calle Lope de Vega, en el barrio 25 de Mayo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la zona.

Estas acciones forman parte del plan integral de obras impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, que busca optimizar la infraestructura urbana, garantizando calles en mejores condiciones para los vecinos.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas mencionadas mientras se desarrollan los trabajos. Asimismo, previo a los trabajos, se ruega quitar vehículos u otros elementos que obstaculicen el paso de las maquinarias.

