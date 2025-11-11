Se advierte a los vecinos realizar un uso responsable de los contenedores de residuos

El municipio pidió a los vecinos no tirar restos de construcción ni escombros en los contenedores domiciliarios, para mantener la limpieza y el buen uso del sistema de recolección.

Hoy 13:34

La Municipalidad de La Banda a través del sistema de seguridad municipal Alerta Banda advirtió sobre un hecho ocurrido en calle Alem, entre Laprida y Casaffousth donde vecinos alertaron al Call Center del área sobre albañiles que depositaban restos de obra en un contenedor, incumpliendo la normativa vigente.

Al respecto, se indicó que a través de un llamado al Call Center se informó que en calle Alem entre Laprida y Casaffousth un grupo de albañiles arrojaba escombros provenientes de una propiedad privada dentro de un contenedor público perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos.

Al arribar el personal de Alerta Banda al lugar y dialogar con los trabajadores, estos manifestaron que actuaban por orden directa de la propietaria del domicilio, quien les habría indicado disponer los restos de obra en el contenedor.

Desde el área de Higiene se recordó a los vecinos que está terminantemente prohibido arrojar escombros o residuos de construcción en los contenedores domiciliarios, los cuales están destinados únicamente a residuos urbanos.

Asimismo, desde las dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos se procederá a labrar la multa correspondiente según la normativa vigente, por lo que se solicita a los vecinos realizar un uso responsable de los contenedores de residuos ubicados en los diferentes sectores de la ciudad.