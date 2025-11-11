"La medida judicial establece que se deben restituir todas las pensiones por discapacidad"

Así lo explicó el Defensor del Pueblo de la provincia Dr. Daniel Escobar Correa en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:39

El defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, explicó en diálogo con Radio Panorama que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restituir todas las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de una reciente medida judicial.

Escobar Correa señaló que “la manda judicial establece que se deben restituir todas las pensiones”, ya que el proceso de suspensión de los beneficios “ha sido injusto, arbitrario y contrario al derecho, por no respetar el correspondiente proceso”.

Asimismo, precisó que la restitución deberá realizarse de manera retroactiva, e indicó que, si bien algunas auditorías pudieron haberse concluido, la resolución judicial es clara respecto a la devolución total de los beneficios.

El defensor también advirtió a los beneficiarios que la tramitación ante la Defensoría del Pueblo o sus delegaciones municipales es completamente gratuita. “No se debe pagar dinero bajo ningún concepto ni abonar honorarios. Entendemos que son personas en estado de vulnerabilidad”, aclaró Escobar Correa.