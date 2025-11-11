Confirman el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio del Valle en Necochea

La mujer de 38 años había sido vista por última vez en el camping Miguel Lillo. Su pareja fue arrestada por femicidio.

Hoy 15:41

La búsqueda de Débora Damaris Bulacio, la mujer de 38 años desaparecida desde el fin de semana en Necochea, llegó a un trágico desenlace. En las últimas horas, personal policial encontró su cuerpo.

El cadáver fue hallado esta tarde en el lago cercano al camping Miguel Lillo, donde la víctima había sido vista por última vez el sábado a la noche junto a su pareja.

Fuentes del caso informaron que el principal sospechoso es Ángel Andrés Gutiérrez, novio de Débora, quien fue detenido e imputado por femicidio. El hombre se negó a declarar ante la fiscalía y permanece bajo custodia, mientras continúan las tareas de peritaje en la zona.

El personal a cargo de la investigación detalló que el cuerpo presentaba heridas compatibles con un ataque violento a corta distancia, lo que refuerza el patrón de un crimen en contexto de violencia de género. Según explicó un especialista, las lesiones coinciden con un enfrentamiento “en un espacio cerrado y a muy poca distancia”.

“El cuerpo no fue desmembrado, pero sí tiene heridas propias de un ataque directo. Todo indica que el conflicto se desarrolló dentro de la carpa”, señaló una fuente policial. Las lesiones de Gutiérrez también aportan elementos a la reconstrucción: el hombre tenía rasguños en el cuello y marcas defensivas, conocidas como “improntaunguales”, que coinciden con una pelea cuerpo a cuerpo.

La denominada “secuencia fáctica”, una reconstrucción espaciotemporal que combina pericias forenses y hallazgos en el terreno, permitió establecer una correlación entre las heridas de la víctima y las del acusado. En paralelo, el equipo de homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense fue enviado especialmente a Necochea para reforzar el trabajo de la Policía Científica.

Los peritos detectaron maniobras de arrastre en el suelo del camping, un rastro zigzagueante que marcaba un trayecto desde la zona de la carpa hasta las cercanías del lago. Una cámara de seguridad de la zona permitió delimitar el radio de búsqueda, que se concentró finalmente en el espejo de agua donde el cuerpo fue hallado.

Según los investigadores, el agresor habría intentado alejar el cuerpo de la escena del crimen para dificultar su hallazgo.

“Cuando arrojás un cuerpo al agua, el proceso cadavérico hace que se hunda primero y vuelva a la superficie aproximadamente a las 72 horas. El cálculo de los investigadores se cumplió: domingo, lunes, martes. Estábamos en ese rango de tiempo”, detalló la fuente.

Débora había viajado desde Villa Cacique para pasar el fin de semana en Necochea junto a Gutiérrez. El sábado por la noche envió un último audio a su hija diciéndole que la amaba.

Al día siguiente, ya no respondió los mensajes. La denuncia por su desaparición activó un operativo con más de 80 efectivos, perros rastreadores, drones y buzos especializados.

Ahora, la Justicia de Necochea avanza en la causa por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”. El detenido, que se negó a declarar, será sometido a nuevas pericias psiquiátricas mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia.