Celebración del Día de la Tradición reunió a estudiantes y familias en la Escuela 787 de Las Peñas

La comunidad escolar compartió actividades artísticas, degustaciones típicas y un taller para fortalecer los vínculos familiares e intergeneracionales.

Hoy 16:30

La Escuela 787 de Las Peñas vivió hoy una jornada cargada de identidad y pertenencia con la celebración del Día de la Tradición, que reunió a estudiantes del nivel primario y secundario del Agrupamiento 86-055 de La Represa.

La propuesta tuvo como eje central el homenaje a los abuelos, reconocidos como guardianes de la cultura y del legado que atraviesa generaciones. Durante el encuentro, los estudiantes presentaron coplas, dramatizaciones y bailes tradicionales, dando vida a expresiones culturales profundamente arraigadas en la región.

Como parte de la festividad, la comunidad educativa compartió una tortilla gigante, mate cocido, mazamorra y otras comidas típicas, que aportaron sabor y calidez a la jornada.

Además, se desarrolló un taller coordinado por voluntarios del Centro Educacional para la Paz, enfocado en promover y fortalecer el vínculo intrafamiliar e intergeneracional mediante el Programa Educativo Danza de Virtudes.

Desde la institución destacaron la participación activa de estudiantes, docentes y familias, quienes hicieron posible una celebración que mantiene viva la tradición y reafirma la importancia de transmitir la identidad cultural a las nuevas generaciones.