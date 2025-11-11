Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2025 | 37º
X
WhatsApp

Celebración del Día de la Tradición reunió a estudiantes y familias en la Escuela 787 de Las Peñas

La comunidad escolar compartió actividades artísticas, degustaciones típicas y un taller para fortalecer los vínculos familiares e intergeneracionales.

Hoy 16:30

La Escuela 787 de Las Peñas vivió hoy una jornada cargada de identidad y pertenencia con la celebración del Día de la Tradición, que reunió a estudiantes del nivel primario y secundario del Agrupamiento 86-055 de La Represa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta tuvo como eje central el homenaje a los abuelos, reconocidos como guardianes de la cultura y del legado que atraviesa generaciones. Durante el encuentro, los estudiantes presentaron coplas, dramatizaciones y bailes tradicionales, dando vida a expresiones culturales profundamente arraigadas en la región.

Como parte de la festividad, la comunidad educativa compartió una tortilla gigante, mate cocido, mazamorra y otras comidas típicas, que aportaron sabor y calidez a la jornada.

Además, se desarrolló un taller coordinado por voluntarios del Centro Educacional para la Paz, enfocado en promover y fortalecer el vínculo intrafamiliar e intergeneracional mediante el Programa Educativo Danza de Virtudes.

Desde la institución destacaron la participación activa de estudiantes, docentes y familias, quienes hicieron posible una celebración que mantiene viva la tradición y reafirma la importancia de transmitir la identidad cultural a las nuevas generaciones.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién es “El Paisa”, el acusado del femicidio de la joven que murió en Frías
  2. 2. Conmoción en el interior de Santiago del Estero: un niño de dos años murió ahogado en un canal
  3. 3. Señalan a un santiagueño como integrante del cartel de Sinaloa
  4. 4. Aberrante: amenazó con un cuchillo a su novia y la violó con su amigo
  5. 5. Dua Lipa vibró con el superclásico en la Bombonera y sorprendió con su fanatismo argentino
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT