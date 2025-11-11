Un gesto que emociona: un motociclista santiagueño busca a unos niños para sorprenderlos con un regalo

El video de Matías, integrante del grupo Riders Santiago, se volvió viral luego de que compartiera el momento en que unos niños miraban con admiración su moto. Ahora, busca encontrarlos para cumplirles un sueño.

Hoy 17:54

Una escena simple pero llena de emoción se volvió viral en Santiago del Estero. Matías, integrante del grupo Riders Santiago, grabó el momento en que unos niños observaban con fascinación su moto estacionada. Lejos de pasar de largo, se acercó, los saludó y les permitió verla de cerca, generando un instante que los chicos jamás olvidarán.

El motociclista compartió el video con Diario Panorama y contó que ahora está buscando a esos niños para entregarles un regalo sorpresa.

“El sábado por la noche, estos chicos miraban las motos con la misma fascinación con la que uno mira un sueño que todavía no se anima a alcanzar. Y ahí me vi reflejado, porque alguna vez también fui ese niño, mirando, soñando y creyendo que algún día sería yo quien acelerara”, expresó.

Matías forma parte de Riders Santiago, un grupo de aficionados a las motos turismo que, además de realizar viajes y encuentros, participa activamente en actividades solidarias.

“Hoy quiero que este video les llegue, quiero conocerlos y entregarles un regalo que les tengo preparado. Los sueños se cumplen cuando el corazón tiene rumbo”, finalizó.